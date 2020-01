Descartan asistencia de AMLO y del Gobernador a aniversario de Ley Agraria, en Veracruz

Esta próxima conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria que se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz, no contará con la Presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco acudirá el gobernador,Cuitláhuac García.



Al respecto, el líder de la Central Campesina Cardenista, Moisés Reyes Fausto, explicó que aunque invitaron al ejecutivo Federal, López Obrador confirmó su inasistencia.



“Está invitado y es un deber que tiene como presidente porque es un acto oficial, pero igual no lo vamos a obligar (...). No tiene la voluntad política de dialogar con los actores agrarios a nivel nacional, eso lo ha dejado muy firme en este primer año de gobierno”, dijo.



El empresario lamentó que la actual administración federal no tenga una verdadera política pues criticó que no se ha definido una verdadera estrategia de rescate para el campo.



Trascendió que en representación del Ejecutivo estatal acudiría el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón.



Reyes Fasuto mencionó que si bien se están analizando ante el Senado de la República dos iniciativas de Reforma Constitucional a la Ley agraria, estas modificaciones no podrán implementarse si antes no quedan resueltos los conflictos agrarios existentes.



“No puede haber reforma sino se abate todo el rezago de conflictos agrarios; son alrededor de 250 mil hectáreas que están en conflicto a nivel nacional y que involucran a más de 105 mil familias”, agregó.



Por otra parte, Reyes Fausto también lamentó la reducción presupuestal destinada al sector agrícola y consideró que con esta escasez de recursos podría desarrollarse una grave crisis para el campo, pues dijo que los campesinos que menos tienen, podrían rentar o vender sus terrenos ante la falta de apoyos.