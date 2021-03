Descartan cerrar sitios turísticos de Orizaba esta temporada

A pesar de que sigue habiendo casos de COVID-19 no se prohibirá en Orizaba el ingreso algún sitio turístico, pero sí habrá prevención.



En entrevista, la regidora Ana Tere Herrera, indicó que se buscará que en todos los lugares turísticos la gente cumpla con las medidas sanitarias necesarias.



“El uso de gel, en los comercios tengan tapete sanitizante, que los aforos no sean elevados”.



Añadió que sí preocupa una posible tercera ola de contagios.



“Ahorita no hay alguna indicación de que se cierra tal o cual sitio turístico, pero sí se invita a cuidarnos, que los lugares no tengan más del 30 por ciento del total”.



Destacó que en sitios como el teleférico se busca la sana distancia, que la gente no suba con algún síntoma, cuando la gente baja se sanitizan las cabinas, y se están cuidando otros aspectos.



Lo que si enfatizó es que va existir mucho control en el aforo de las personas en los diferentes sitios turísticos no sería más del 30 por ciento, y se está en operativo por parte de diferentes áreas del Gobierno Municipal no solo para prevenir el contagio por COVID-19, sino también alguna otra situación.