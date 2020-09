Descartan daños a arrecifes por encallamiento de embarcaciones, en Veracruz Puerto

Los remolcadores tipo "chalan" que encallaron en la costa de Veracruz no dejaron afectaciones en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), aseguró el representante de la empresa CDI Constructores, propietaria de las embarcaciones.



Aseguran que se revisó la zona y hasta donde fue arrastrado en playa Villa del Mar es sólo arena, además, para estar atracados en la marina Veramar era necesario "vaciarlos" de aceites y diésel.



"No están dentro del polígono del Parque Arrecifal Veracruzano, están sobre la arena, no están sobre ningún arrecife. Se monitoreó el avance de la embarcación y no tocó piedra, no tocó arrecifes, no tocó nada. Están vacíos, no cuentan con combustible desde el año pasado, no cuentan con aceite y las propelas son lo único que está tocando la arena", afirmó Alejandro Rosas.



Detalló que tenían 20 días atracadas en la Marina Veramar tras realizar trabajos de tablestacado desde hace dos años en la ampliación del puerto de Veracruz pagando una renta mensual pero debido a los fuertes vientos, se soltaron los amarres.



"Estaban hasta ayer en la noche en la Marina Veramar pagando una renta, aproximadamente 40 a 50 mil pesos de renta, con pagos vigentes pero el tema del norte, nos comentan los veladores que a la hora que salieron a cenar entre 7 y 8 de la noche, se soltaron los amarres y comenzaron a navegar hasta acá".



El puerto base de los dos remolcadores es Coatzacoalcos y desde que concluyeron su uso en la ampliación portuaria estaban a la espera de ser trasladados.



Se trata de una embarcación de tipo remolcador tipo chalán, convertido a draga de 78 pies, con dos propelas y que perteneció a la Armada de los Estados Unidos y participó en la Segunda Guerra Mundial, el otro es un remolcador que fungía como ferry en Cozumel.



Por parte de la empresa propietaria, se solicitará a la Marina Veramar que se detalle cómo se soltaron.



"Yo me dirijo a la Marina para solicitar las grabaciones de la cámara de seguridad porque ahí debe aparecer que fue lo que sucedió", indicó Alejandro Rosas.



El representante de la empresa aseguró que cuentan con la documentación vigente, además de que el rescate se hizo sólo con el apoyo de la Fuerza Civil y de las embarcaciones propias, además de los lancheros de Villa del Mar.



Aunque se dio aviso a la Secretaría de Marina sobre el incidente, la respuesta fue que no había destacamento disponible para el auxilio.



"En ocasiones como ésta, las lanchas interceptoras de la Secretaria de Marina dan el apoyo. La Fuerza Civil tiene una embarcación, ellos vinieron solos, le agradecemos muchísimo y le vamos a apoyar con gasolina".



Al lugar sólo dos personas de Capitanía del Puerto llegaron a tomar imágenes de los hechos y se retiraron.