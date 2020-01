Descartan daños en partes altas del Municipio de Coatepec por nevada en el Cofre

El enlace regional de la Secretaría de Protección Civil en Coatepec, Gabriel Landa Morales, informó que en esta zona no hubo afectaciones derivadas de la nevada registrada la tarde-noche de ayer en el Cofre de Perote.



Entrevistado, dijo que los municipios mayormente vulnerables a las bajas temperaturas en el distrito de Coatepec son los de la parte alta: Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes y Coatepec; no obstante, aseguró que por el momento no se registran afectaciones en plantíos ni en animales.



“Se hizo un monitoreo de los municipios de la parte alta, como Ayahualulco, Ixhuacán y Coatepec, sin reportes por la caída de nieve. No ha habido afectaciones, hay baja temperatura pero nada de gravedad ni en peligro la población. En Ayahualulco se registró una temperatura de 0 grados en la madrugada”, detalló.



Sin embargo, señaló que la Secretaría estará alerta en las siguientes horas, dado que continuarán las bajas temperaturas.



“En los 11 municipios sin novedad, estaremos alertas y siguiendo con los monitoreos por cualquier reporte extraordinario que pudiera darse, pero por el momento no hay nada. Se continuará con las bajas temperaturas en las zonas altas, en Conejos y Pescados ayer cayó una nevada y esto va a propiciar más humedad y temperatura fría en estas zonas”, finalizó.