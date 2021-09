Descartan daños por sismo a iglesias y templos de la Diócesis de Orizaba

Tras la revisión de los templos de los 28 municipios de la Diócesis de Orizaba, labor que estuvo a cargo de los párrocos y rectores, se concluyó que por fortuna no hubo daños a los edificios religiosos por el sismo, informó el obispo Eduardo Cervantes Merino.



A través del órgano informativo de la diócesis, Buena Noticia, el prelado comentó que solicitó a los párrocos que efectuaran en la medida de sus posibilidades una revisión de la estructura de sus templos con ello prevenir alguna situación de riesgo.



Por ello fue que los religiosos de los decanatos: Zongolica, Tequila, Ixtaczoquitlán, Citlaltépetl, Fabril y Orizaba, enviaron su reporte preliminar, el cual indica que no hay daños.



Al no haber daños que pudieran poner en peligro a los fieles, es que las celebraciones y demás actividades que se permiten realizar, se siguen efectuando.



El Obispo invitó a los fieles de toda la Diócesis a conservar la paz y estar atentos a información que contribuya con medidas de seguridad y protección para todos ante situaciones como el sismo ocurrido ayer.