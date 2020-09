Descartan desabasto de fármacos para cáncer en Torre Pediátrica de Veracruz

No hay escasez de medicamentos para los pacientes de cáncer en la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz, aseguró la presidenta de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer (AMANC), Susana Lara García.



Si bien, conocen de casos de falta de abastecimiento en el Centro Estatal de Cancerología y en el resto del país, al menos en el puerto, se ha logrado aplicar los medicamentos a los niños enfermos como lo marca su tratamiento, sin que tengan retrasos.



"Ellos hasta ahorita están recibiendo aquí en Veracruz los medicamentos, sí hay muchos problemas en todo el país porque las demás AMANC, son 23 en la República, están teniendo mucho problema para la obtención de los recursos, pero aquí en el Puerto, no sé si por ser la Torre Pediátrica le están dando prioridad porque es la que abastece los 212 municipios, he sabido que en el CECAN tiene problemas pero Veracruz no".



Remarcó que es necesario que los tratamientos continúen sin interrupciones y de aplican tomando las recomendaciones ante la pandemia del COVID-19.



En el caso de los menores que ya pasaron las quimioterapias, se les sigue su proceso desde revisiones externas.



"Los niños de quimioterapia son constantes, porque son esquemas que no se pueden suspender porque eso afecta a su estado de salud, los que están en vigilancia, no están viniendo se les da seguimiento con un análisis clínico por fuera para que no vengan al hospital", dijo.