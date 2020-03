Descartan desabasto de productos en Xalapa; por ahora, no se ordenará cerrar negocios

Hasta el momento no hay desabasto de productos de primera necesidad en Xalapa, y el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y la Subdirección de Salud, no tiene contemplado implementar la medida de cierre de comercios ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Dependiendo de la evolución de la contingencia se podrá determinar si los comercios de la ciudad cierran parcialmente o en su totalidad, sobre todo, en donde hay afluencia masiva de personas como cines, plazas comerciales y mercados.



Sin embargo, director de Protección Civil Municipal, Jesús Vargas Hernández, expuso que esa medida se debe analizar y dependerá de la evolución de la contingencia.



“Se tiene que analizar bien la situación, porque tampoco se debe dejar un desabasto y sobre todo, que los pequeños expendios y pequeños comercios tengan pérdidas, por ellos, necesariamente se mantienen (de las ventas diarias) y tienen que subsistir”.



Negó que haya desabasto de productos de primera necesidad en la capital del estado, aunque añadió que ya hay algunos negocios, como los expendedores de alimentos, que tomaron la decisión de cerrar parcialmente y solo están operando por pedidos a domicilio.



Y algunos almacenes tomaron la decisión de que vaya una sola persona a hacer las compras y se recomienda que no acudan personas de la tercera edad ni niños y que los clientes y empleados guarden una sana distancia.



Asimismo, Vargas Hernández manifestó que se restringieron algunas actividades en la Dirección a su cargo para salvaguardar la salud de los trabajadores, por lo que se tomó la decisión de que parte del personal administrativo, mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años de edad trabajen desde sus hogares.



Mientras tanto, agregó que sin descuidar el área operativa, la Dirección de Protección Civil Municipal implementa acciones de información a la población respecto a las medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus.



En ese sentido, dijo que se proporciona esa información preventiva en plazas comerciales, parques públicos y mercados.