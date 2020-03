Descartan “focos rojos” para censadores del INEGI en el Estado

El coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), Juan Manuel Yglesias López y autoridades del Ayuntamiento de Xalapa pidieron a los ciudadanos, colaborar con el Censo de Población y Vivienda 2020.



Al respecto, Juan Manuel Yglesias López explicó que el Censo inició a principios de este mes y se realizará hasta el 27 de marzo.



"Es un conteo de las personas y viviendas del país, recaba sus principales características y su distribución en el territorio. Todos los residentes deben ser censados".



Asimismo, mencionó que se incluyen viviendas particulares, viviendas colectivas, cárceles, asilos, personas sin hogar y personal de servicio exterior mexicano.



"Vamos a captar la información de todas las personas que no tienen hogar, para eso se realiza un operativo especial. Vamos a ir a seminarios, orfanatos y demás".



De igual forma, dijo que como medida de seguridad para los ciudadanos y los censadores del INEGI, tienen la indicación de no acceder a las viviendas.



"Hemos dado la indicación a todos los entrevistadores que capten la información desde la banqueta, a través de la reja, que eviten entrar y también le pedimos a la población que no los inviten a entrar".



Aunado a ello, enfatizó que no han tomado medidas de seguridad en zonas que pudieran considerarse como focos rojos en la entidad, afirmando que si de requerirlo, cuentan con las facilidades y apoyo de los elementos de seguridad.



En ese sentido, consideró que para que los habitantes tengan confianza con los encuestadores, reclutan a personas de la zona donde se les asignará lleven a cabo sus actividades.