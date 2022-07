Descartan más casos de viruela del mono en Veracruz

En Veracruz, al momento se han confirmado dos casos de la “Viruela Símica” o “Viruela del Mono”, ambos fueron importados y no representaron un riesgo para la salud en la entidad, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa de este lunes desde Sala de Banderas en Palacio de gobierno, el mandatario explicó que no existe ningún riesgo de contagios masivos, pues en ambos casos ya están recuperados.Cuando fueron detectados se trataron con todos los protocolos que marca la autoridad de salud internacional y del país, sostuvo García Jiménez.Es por lo anterior, que reiteró que, ante esta situación, ni los propios familiares de los dos ciudadanos que resultaron infectados, fueron contagiados o estuvieron en riesgo de serlo.“El seguimiento se viene dando desde que se dieron a conocer los primeros casos a nivel mundial. Tenemos dos casos confirmados uno que fue aislado bastante bien, no hizo contagios a nadie más, fue un caso fuera del Estado, el segundo también fue importante, sin embargo, también se hizo la contención necesaria, no hay más dispersión, está contenido, no se ha extendido ni a los familiares”, puntualizó.Asimismo, ante la alerta mundial que planteó la Organización Mundial de la Salud (OMS), por este padecimiento García Jiménez afirmó que desde que se conocieron los primeros casos en el mundo, Veracruz está atento con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios.“Nosotros estamos actuando desde antes, por eso el aviso del Organismo Mundial de la Salud lo hace para que tomemos nota, desde entonces se hace un seguimiento”, finalizó el Gobernador.