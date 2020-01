Descartan médicos que joven muriera a causa de dengue en Hospital de Veracruz

Se descarta que joven que falleció en Hospital de Veracruz, haya perdido la vida a causa de dengue, afirmaron médicos del hospital.



La madrugada del sábado falleció el joven David Delgado Herrera, de 22 años, quien llevaba cinco días internado en el Hospital de Alta Especialidad del Puerto de Veracruz, de acuerdo al reporte médico del caso, se concluyó que el joven padecía síndrome mielodisplásico y no dengue como reportaron algunos medios de comunicación.



A su ingreso al hospital le fueron practicados diversos estudios para diagnosticar la causa de los síntomas.



En este sentido, se descartó que el joven estuviera infectado de dengue, zika, chikungunya y VIH, incluso se concluyó que el joven había desarrollado síndrome mielodisplásico.



“Lamentablemente, el joven fue trasladado en un estado muy crítico y cuando llegó ya estaba en una situación difícil, no obstante se hicieron los esfuerzos para mantenerlo con vida, a pesar de que ya se sabía que era muy complicado que saliera adelante”, afirmó uno de los médicos del Hospital de Alta Especialidad.



El síndrome mielodisplásico es un trastorno en el que la médula ósea no es capaz de producir células sanas, lo que se refleja en distintas deficiencias a nivel de las células sanguíneas, entre las complicaciones que provoca dicha enfermedad si no se atiende a tiempo son infecciones recurrentes, anemia, sangrado que no se detiene y el fallecimiento del paciente.