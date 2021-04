Descartan motivos políticos en asesinato de candidata panista en Astacinga

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la línea de investigación “más fortalecida” sobre el asesinato de la excandidata a la Alcaldía de Astacinga por el Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe Reyes Raygoza, no tiene relación con la política.



En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, añadió con relación al asesinato de Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua, expresidente municipal de Mixtla de Altamirano, que hay dos líneas de investigación.



“Los motivos del asesinato de las dos personas que mencionas tanto el alcalde como la señora del PAN de Astacinga, una línea de investigación con respecto a la señora, la más fortalecida no tiene que ver con los motivos políticos y el del otro se esta indagando con dos líneas investigación y sería lo que pudiera decir”, dijo.



Sobre la estrategia para garantizar la seguridad a los actores políticos que aspiran un puesto de elección popular en los comicios del 6 de junio, el titular del Ejecutivo prefirió no responder, alegando que pudiera alertar a quienes cometen estos delitos.



“Lo que sí es decirlo muy claro con respecto a la estrategia es que no va haber impunidad, hay quien no lo quiere entender y ya hemos dado muchas pruebas de que damos con los responsables materiales y también avanzamos hacia los presuntos responsables intelectuales si los hubiere”, expuso.



García Jiménez reiteró que no permitirán que se sigan suscitando hechos de violencia en las campañas electorales y de cara a los comicios municipales y legislativos, y añadió que el acabar con la impunidad marca la diferencia en todo.



“No va a haber impunidad, se equivocan quienes piensan que haciendo este tipo de fechorías se van a salir con la suya van a ser detenidos y van a ser puestos ante la justicia sin duda, no habrá impunidad y seguiremos trabajando en esa línea, lo que nos lleve de tiempo, pero estaremos tras los responsables siempre”, asentó.