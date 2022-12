Descartan obligar a Diputados acudir a comparecencias

El diputado local por MORENA, Luis Arturo Santiago Martínez, descartó que se vaya a obligar a sus homólogos legisladores a acudir a las comparecencias de secretarios de despacho, ante las críticas por "faltarle el respeto" al Gabinete del gobernador Cuitláhuac García Recientemente, el líder de Regeneración Nacional en la Legislatura y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, planteó modificar el reglamento interno del Congreso pues "molesta mucho" la ausencia de sus compañeros.Al respecto, Santiago Martínez aclaró que esto sólo sería una propupuesta y no se contempla obligar a nadie."Va a ser una propuesta, pero no es una cuestión de obligación. No hay todavía una iniciativa, hay propuestas únicamente, no hay un mandato de ley en donde estemos efectivamente los diputados (obligados a estar) presentes".Además, el morenista comentó generalmente los diputados tienen que atender actividades en sus respectivos distritos."Por ejemplo, hoy hay comparecencias, sin embargo, estoy en mi distrito acompañando al secretario de Educación, Zenyazen Escobar, al arranque de las obras en las escuelas y es una gestión como legislador y tengo que estar presente".Santiago Martínez acudió a diferentes escuelas junto al titular de la SEV para el inicio de obras por 16 millones de pesos.