Descartan problemas en Orizaba con Revista de Supervivencia del IPE

Aunque en pasados días hubo quejas contra el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), pues pensionados no recibieron la videollamada correspondiente para la revista de supervivencia, en la zona de Orizaba no se han presentado casos.



El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados, Jesús Arenzano Mendoza, destacó que hasta el momento no hay quejas de parte de sus agremiados.



"No he tenido reporte de alguna situación de este tipo, incluso los compañeros me han comentado que ya les comenzaron a hablar. Probablemente se dé algún caso, pero no hay que olvidar que esta supervivencia continúa y el día límite es el 15 de mayo".



Por ello, explicó, que se tiene buen tiempo para hacer una llamada al IPE y agendar la videollamada.



"No hay problema, simplemente los horarios que estaban establecidos pueden fallar, pero lo único que se tiene que hacer es hablar al instituto y reagendar la cita".