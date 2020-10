Descartan que atropellado en Chocamán haya asaltado a empleados del Bienestar

El delegado de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que este jueves 3 trabajadores de la Secretaría de Bienestar en la comunidad de San José Neria, en el municipio de Chocamán, fueron asaltados.



Además dijo que tras el asalto un ciudadano que viajaba en una motocicleta fue arrollado con una camioneta del gobierno federal.



"Hubo un asalto a las 7 de la mañana en el municipio de Chocamán a compañeros que venían hacia Xalapa para traer información del Programa para el Bienestar. Lo tenemos escaneado, era una camioneta NP300 de las que tenemos aquí para el trabajo, un asalto con arma de fuego y el ciudadano que venía en moto no la pudo librar".



Después de que se difundió en redes sociales el asalto, Huerta Ladrón de Guevara confirmó el delito y mencionó que los trabajadores no fueron despojados de algún recurso de los programas pues ellos no trasladan dinero, pero sí de algunas pertenencias y de la unidad, la cual fue encontrada en Fortín.



"No hay empleados que estén en riesgo, no había dinero, también lo aclaro porque ya leí algunas cosas y no se investiga mucho, nosotros no manejamos dinero. Ellos están conforme a la Ley, haciendo sus declaraciones y haciendo las denuncias correspondientes, los vehículos están asegurados. Sí hubo el asalto, se llevaron la camioneta, pero fue localizada. Les quitaron sus teléfonos, alguna computadora y papelería".



Huerta señaló que el área Jurídica de la secretaría de Bienestar interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito del que fueron víctimas los tres empleados.



Reiteró que los vehículos oficiales de la delegación están asegurados con una empresa y las autoridades de la FGE ya se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes.