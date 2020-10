Descartan que desaparición de fondo federal golpee a la Policía de Xalapa

La capacitación, profesionalización y crecimiento de la Policía Municipal no estaría en riesgo con la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), aseguró el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Francisco Felipe Villa Campa.



“Yo no lo veo de esa manera, sino todo lo contrario, creo que va a fortalecer la relación con los diversos programas para que se reagende el compromiso del fortalecimiento de la Policía de Xalapa”, dijo.



Manifestó que actualmente hay 298 elementos que conforman a la Policía Municipal y existe una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para dar la protección que los ciudadanos necesitan.



"Los elementos han seguido capacitándose y todo es producto del apoyo estatal y municipal. Yo creo que hoy que desaparece el FORTASEG, seguramente nos van a seguir apoyando para continuar consolidando el proyecto de la Policía Municipal".



Recordó que cuando se anunció la creación de la Policía Municipal para Xalapa, no había equipo ni armamento, además sólo contaban con 67 uniformados para toda la Capital del Estado.