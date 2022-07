Descartan que emergencia por viruela del mono impacte al turismo en Veracruz

El secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera, descartó que la viruela del mono, declarada por la Organización Mundial de la Salud como "emergencia mundial", impacte en las estimaciones de arribo de turistas y pidió no generar pánico para evitar afectar la derrama económica en la entidad.No obstante, indicó que esperarán las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre este nuevo padecimiento que, de acuerdo con epidemiólogos del ente multilateral, amenaza con convertirse en una nueva pandemia."Lo que yo tengo entendido, porque obviamente no estoy empapado al 100 por ciento del tema, es que tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades de salud, que nos las irán marcando", añadió.Sin embargo, Martínez Olvera expresó a diferencia del COVID-19, la viruela símica es menos contagiosa y para transmitirse requiere de mucho contacto y estar muy cerca de las personas con la enfermedad."Por eso es que tampoco ha habido casos de manera excesiva, tengo entendido que son muy pocos los casos que hay en el país pero tenemos que tenerle cuidado. Lo que no quisiéramos es generar pánico para que eso no repercuta en ocupación hotelera, en la derrama económica. Creando pánico podamos afectar a muchísimas personas que viven del turismo", externó.Sobre los incrementos de contagios de COVID-19, el funcionario estatal dijo que es una situación que están atendiendo, pero destacó el hecho de que ahora los síntomas sean más leves y de recuperación más pronta, con excepción de algunos excepcionales."Es algo con lo que nos estamos acostumbrando a vivir, así tenemos que marcarlo. Pero insistimos en que la ciudadanía se cuide en estos tres o cuatro días de contagio (...) Pero estamos invitando a que visiten nuestras playas, nuestros destinos para que continuemos con el desarrollo económico y turismo que genera una estabilidad económica muy importante para Veracruz", concluyó.