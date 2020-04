Descartan que lleguen turistas extranjeros a Xico

La directora de Turismo del municipio de Xico, Georgina Hernández, rechazó que al Pueblo Mágico estén llegando turistas extranjeros, esto luego de que personas alertaran de vehículos con visitantes a bordo circulando en las calles.



Entrevistada, dijo que la Dirección a su cargo tiene un chat con los prestadores de servicio, tales como hoteleros y restauranteros, y éstos no han reportado la presencia de visitantes de otros países.



“No, la verdad es que no, no me han reportado nada, estamos en un chat, restauranteros y prestadores de servicio, pero no nos han reportado nada. Hay algunas personas que radican aquí, tienen sus cabañas, pudo ser gente que radica aquí”, detalló.



Agregó que se está en constante coordinación con los ediles para cualquier protocolo que se lleve a cabo como medida de prevención.



“Estamos teniendo coordinación con Protección Civil, cualquier cosa la alcaldesa nos manda a traer, le pasamos el reporte y hacemos una reunión, con los los ediles llegamos a un acuerdo”, abundó.