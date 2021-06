Descartan que peligren elecciones por falta de boletas

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y su homólogo, Roberto Ruíz Saldaña, reiteraron que no hay riesgo de que en algún municipio de Veracruz o del país no se lleven a cabo las elecciones por la falta de la documentación electoral.



Y es que ante los problemas que presenta el Organismo Público Local Electoral (OPLE), con la producción de las boletas electorales y con la entrega a diversas demarcaciones del norte y sur de la Entidad como Pueblo Viejo, Huayacocotla, Coatzacoalcos, Minatitlán, Uxpanapa, Zontecomatlan y Las Choapas, señalaron que ya están trasladándose a los Consejos Municipales respectivos.



"Hoy no, hoy todas las elecciones están en curso de realizarse y todos las ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto", enfatizó Córdova Vianello, quien expuso que los únicos que pueden decidir si una casilla se instala o no son los Consejos Distritales del INE.



Por su parte, Ruíz Saldaña reiteró, como lo señaló este miércoles a Alcalorpolitico.com, que las únicas entidades que tienen problemas con la producción de documentos y materiales son Veracruz, Puebla y Tlaxcala.



"Ya están en estos momentos en transcurso o en transporte varias de estas documentaciones, de tal modo que entre mañana viernes y máximo sábado estaría en alguna de estas tres entidades circunscritas ya haciéndose la distribución correspondiente", dijo.



Cabe recordar que el OPLE Veracruz prevé la entrega de los paquetes electorales hasta el sábado, toda vez que una vez que llega la documentación a los Consejos Municipales, éstos deben realizar el conteo, sellado y enfajillado de las boletas, trabajo que muchos no ha podido realizar por no contar las papeletas y demás documentos necesarios para el día de jornada comicial de este domingo.