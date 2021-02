Descartan que se construya Banco de Bienestar en Deportivo La Lagunilla, en Xalapa

El subdirector de Cultura Física y Recreación del Ayuntamiento de Xalapa, Yanga Melgarejo Ortiz, desmintió que se vaya a construir un Banco de Bienestar en las instalaciones de la Unidad Deportiva La Lagunilla “Luis Hidalgo Monroy”, como lo señalaron algunos vecinos.



Explicó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tiene un proyecto de rehabilitación de las instalaciones deportivas ubicadas en la colonia La Lagunilla pero no la edificación de un Banco.



"No, es una mala información, hasta donde sabemos la SEDATU va a aplicar una buena cantidad de recursos, se hablaba, no tenemos el dato exacto, de unos 40 o 45 millones de pesos para la rehabilitación del espacio".



El funcionario municipal expuso que el proyecto contemplado para esta zona de la ciudad, se consideró por la federación al ser un área que en temporada de lluvia se inunda.



"Cuando viene la época de lluvia, se inunda y sube hasta un metro de altura el agua. Se va a buscar darle una solución definitiva y se va a hacer un mejor espacio de recreación deportiva".



Aseguró que en otras ocasiones se utilizan las instalaciones del espacio deportivo por unas horas para cobros o pagos por parte de instituciones bancarias y no sólo para los programas sociales.



Detalló que cuando el Ayuntamiento de Xalapa tenga los alcances ejecutivos de la obra, se los dará a conocer a los vecinos de la colonia La Lagunilla y así aclarar todas las dudas que el proyecto pudiera ocasionar.



Cabe recordar que ciudadanos inconformes denunciaron hace unos días la posible edificación de un Banco de Bienestar dentro de la cancha deportiva, lo que causó varias quejas e inconformidad por los que habitan cerca, al poder quedarse sin un lugar libre para practicar alguna actividad física.