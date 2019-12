Descartan que Teocelo pida Guardia Nacional por protesta de policías

El delegado regional del Gobierno Federal, Adrián González Naveda, rechazó que el Ayuntamiento de Teocelo haya solicitado la presencia de elementos de la Guardia Nacional luego del paro de labores que hiciera la Policía Municipal.



"Refuerzo no, simplemente se mantiene la coordinación estrecha que ha existido, refuerzo no porque no hay ninguna situación por la cual preocuparse", dijo.



Entrevistado, indicó que la manifestación realizada por los elementos policiacos de Teocelo es un asunto "estrictamente" municipal y será el Ayuntamiento quien deba resolver la situación.



"La Guardia Nacional tiene coordinación estrecha con todos los municipios de la región, estamos enterados de lo que sucedió en Teocelo, es un asunto estrictamente municipal que deberá dar respuesta el municipio", acotó.



Aseguró que dicha problemática no afecta la labor que la Guardia Nacional viene desempeñando en ese lugar, por lo que la ciudadanía debe estar tranquila.



"No afecta las labores que viene desempeñando la Guardia desde hace un año, por eso no debe existir preocupación de la población de Teocelo, la Guardia Nacional sigue en operación como lo ha venido haciendo", finalizó.