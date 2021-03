Descartan queja de PRI contra líder de MORENA Veracruz 

El delegado en funciones de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Estado, Esteban Ramírez Zepeta, no incurrió en actos de precampaña y campaña, ni en promoción personalizada de su imagen, tal como lo acusó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Así lo determinaron los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al desechar el alegato del tricolor de que el líder morenista promovía su imagen y nombre entre la ciudadanía y militancia de dicho partido mediante un anuncio publicitario en la vía pública de Papantla.



Si bien el OPLE certificó la inexistencia del anuncio publicitario en el domicilio indicado por el quejoso, posteriormente se observó y certificó una lona en contra con las características similares a la denunciada, validándose su contenido.



No obstante, con estos indicios no fue posible acreditar los actos anticipados de precampaña y campaña de Ramírez Zepeta, porque si bien en la lona se leía el mensaje “RAMÍREZ ZEPETA, UNIDOS POR LA 4T EN VERACRUZ”, junto con su imagen, no se advertía la presentación de una plataforma electoral y posicionamiento.



Tampoco se revelaba su intención de llamar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona de forma objetiva, abierta y sin ambigüedad, para obtener la postulación a una candidatura a un cargo de elección popular por algún partido político.



Dicha frase, insistieron los magistrados veracruzanos en su resolución, no creaba un vínculo directo con alguna fuerza política o electoral, en específico con MORENA.



“Dicha expresión constituye una visión ideológica ligada a lo que se caracteriza con la forma de gobernar de quienes coinciden con esa vertiente, resultando un hecho notorio, que así se han identificado las acciones de gobierno implementadas por la actual administración pública federal”, precisaron.



Adicionalmente, refirieron que el colocar su nombre en el material publicitario certificado no significaba, ni se traducía en la intención de promoverse y posicionarse para un cargo de elección popular dentro del actual proceso electoral local, ni en apoyo o en contra de alguna opción política.



“Únicamente podría entenderse en el sentido de que el denunciado converge con la perspectiva ideológica promovida desde las instituciones públicas del actual Gobierno Federal y/o Estatal”, reiteraron.



Finalmente, expusieron que al no acreditarse la comisión de actos anticipados de precampaña o campaña por parte de Esteban Ramírez, tampoco se actualizó alguna responsabilidad atribuible a MORENA por una supuesta omisión a su deber de cuidado bajo la figura de culpa in vigilando.