Descartan usar fuerza pública en Xalapa para despejar espacios públicos durante contingencia

El director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Xalapa, Francisco Felipe Villa Campa, dio a conocer que no se usará la fuerza para hacer que los habitantes acaten las indicaciones de no usar los espacios públicos.



"Somos una policía de proximidad, somos una policía de contacto. No creemos en la violencia, por eso se hace este tipo de acordonamiento en el parque y nosotros seguiremos invitando a la ciudadanía a que se quede en casa".



Villa Campa expuso que continúan con los perifoneos en las colonias conforme a los reportes ciudadanos sobre las personas que están en las calles.



"Estamos avanzando, conforme los perímetros cuadrantes donde la gente nos reporta que hay niños, señoras en la calle y establecimientos abiertos".



Cabe recordar que este jueves, vendedores ambulantes y transeúntes no respetaron el acordonamiento con cinta colocado en el parque Juárez, por lo que este día dicho espacio quedó cercado por barreras metálicas.