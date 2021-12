Descartan violencia de género en anulación de elección en Veracruz Puerto

A Patricia Lobeira se le está descalificando por violar la Ley Electoral y no por ser mujer, afirmó la diputada federal de MORENA por el distrito 4, Rosa María Hernández Espejo, quien consideró que es la candidata del PAN quien se victimiza al evocar violencia de género tras el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz al anular la elección municipal del puerto de Veracruz.Afirmó que Paty Lobeira cometió delitos electorales como el acarreo de personas a la marcha en apoyo a su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez, además de los gastos excesivos en la campaña.“Se autovictimiza. Una mujer de lucha, una mujer política no lo permite. Lucha con todo y se impone. Ella se quiere victimizar diciendo que porque es mujer la están descalificando. A Paty la están descalificando porque cometió delitos electorales, porque violentó la Ley y porque no exigió a su partido que se (ciñera) a lo que marca el Código Electoral”.Tras el mensaje de la panista en el que afirma que desde el inicio de su candidatura la han querido menospreciar por ser mujer, esposa y madre, la diputada federal señaló que no existe violencia política de género.Aseveró que es la misma Paty y su familia quienes sí la están violentando.“La lucha histórica de las mujeres ha sido precisamente para no permitir que nos utilicen ni partidos políticos, ni personas, ni grupos facciosos. Lamentamos mucho que la señora candidata del Partido Acción Nacional esté permitiendo que su partido y su familia la utilicen porque ella misma se pone Paty Yunes, Paty de Yunes y no utiliza su nombre completo. Los que le están violentando su derecho de género es su mismo esposo y ella lo permite”.Finalmente, resaltó que la resolución del TEV hizo justicia a la voluntad de los veracruzanos.