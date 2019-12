Descentralización de las Secretarías va muy lenta, reconoce AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su administración “va muy lenta” para lograr la descentralización de las Secretarías que forman parte del Gobierno Federal, llevándolas a otras entidades de la República.



Sin embargo, consideró que para 2020 habrá un avance de más de 50 por ciento, justificando que el primer año de su gestión se enfocó en la implementación de los programas sociales.



“Pienso que ya el año próximo, a finales, ya vamos a tener mucho avance. Más de la mitad de las Secretarías”, sostuvo en conferencia de prensa este martes.



Hay que recordar que el plan es trasladar la CONAGUA a Veracruz; que la Secretaría de Agricultura opere en Ciudad Obregón, Sonora; Salud en Chilpancingo, Guerrero; Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí; Pesca en Mazatlán, Sinaloa; Ganadería en Jalisco.



Minería estaría en Chihuahua; Recursos Forestales en Durango; la Secretaría de Economía a Monterrey, Nuevo León; la Secretaría de Desarrollo Social a Oaxaca; Secretaría de Cultura a Tlaxcala; IMSS a Morelía, Michoacán; ISSSTE a Colima.



También se pretende que la Secretaría de Educación Pública se mueva a Puebla; la Comisión Federal de Electricidad a Chiapas; PEMEX a Ciudad del Carmen, Campeche; Energía en Tabasco; Medio Ambiente en Yucatán; Turismo en Chetumal, Quintana Roo; Función Pública a Querétaro; Secretaría del Trabajo a León, Guanajuato; SAT a Mexicali, Baja California; CONACYT a la Paz, Baja California Sur.



“Nos ha llevado tiempo. Vamos muy lentos en el propósito de descentralizar el Gobierno Federal, pero se va a cumplir ese compromiso. Está avanzando en todo lo relacionado con el sector energético”.



“Básicamente, la Secretaría de Energía está operando en Tabasco, pero no así Pemex, que tiene que trasladarse a Ciudad del Carmen, Campeche; y la Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Cultura que también está allá trabajando en Tlaxcala, no está completa”, dijo.



El Presidente aseguró que el proceso será paulatino, reconociendo que hay atraso y se tienen que generar acuerdos para no incurrir en despidos.



“Yo pienso que a finales del próximo año vamos a tener mucho avance. Se podría decir que más de la mitad de las Secretarías dejarán la Ciudad de México”, añadió