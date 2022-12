Desconfían de fármaco cubano antiCOVID, en Veracruz Puerto

En centros de salud del Puerto de Veracruz arrancó la jornada de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 con la aplicación del fármaco cubano "Abdalá".Algunas personas desconfían de esta dosis del reactivo elaborado en Cuba y decidieron no recibirla, pues expresaron temer su efectividad y reacciones.Otros señalan que no les servirá como comprobante de vacunación para viajar al extranjero porque solo son reconocidas la Pfizer, AstraZeneca y Jhonson&Jhonson."Uno esperaría que trajeran variedad de vacuna pero solo traen una y quien sabe está aprobada por la OMS, la gente no la conoce. Vengo por primera dosis pero yo no había escuchado de esta vacuna y al no estar avalada por la OMS no me sirve para viajar internacionalmente, la gente que tiene planeado venir únicamente para hacer algún viaje no le va servir para nada", dijo Ulises Rosas.Personas de la tercera edad son quienes principalmente acudieron para su cuarta dosis y afirman que es importante mantenerse con los cuidados.Consideran que no debe satanizarse esta vacuna cubana, por ello, acuden a aplicarse la cuarta y quinta dosis de refuerzo contra el COVID-19."Es una vacuna que nos va a proteger, adelante que se la ponga la gente. Es una patraña decir que la OMS no la ha aprobado; no importa, ya la aprobó la COFEPRIS, ya la probó Cuba; se la han puesto a la gente, ya basta de campaña negra, esta sería la quinta dosis", indicó Juan Pablo.En el Centro de Salud del Club de Leones el inicio de la jornada fue con retraso de 3 horas. Aunque son pocos quienes acuden a aplicarse la dosis, tuvieron que esperar para recibirla.