Desconfían padres de familia de encuesta de la SEV a alumnos de primaria

Padres y madres de niños que cursan la educación primaria se mostraron desconfiados ante la encuesta que está levantando la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pues piden datos personales y sensibles de sus hijos, como su historial médico y familiar, donde no existe ningún aviso de privacidad o protección de los datos.La dependencia está enviando la “Ficha Individual Acumulativa Primaria” correspondiente al programa estatal “Estilo de Vida Saludable”.En el cuestionario se pide el nombre de la escuela, nombre completo del alumno, Clave Única de Registro de Población (CURP), tipo de sangre, grado y grupo que cursan.También solicitan el número de seguridad social IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Servicio Médico de PEMEX y/o Seguro Popular; si tienen antecedentes farmacológicos; enfermedades crónicas; su salud bucal, visual y auditiva, entre otras cosas.Además, piden la historia socio-familiar de los padres, hermanos, abuelos y tíos; y que indiquen las personas con quienes pasan la mayor parte del tiempo.Los padres, a quienes les han enviado la encuesta, consideran que se piden datos sensibles no sólo de sus hijos sino también de ellos; no saben cuál es el propósito de dichas preguntas. La encuesta no cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz, pues no garantiza la protección de los datos personales.