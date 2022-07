Desconfianza de xalapeños impide avanzar en campaña contra dengue

La integrante del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria V, con sede en Banderilla, Verónica Caballero Hernández, lamentó que ante la desconfianza por la inseguridad, la ciudadanía impida a los trabajadores llevar a cabo su labor de prevención en los hogares.Dijo que está en marcha una campaña de prevención de dengue, Chikungunya y Zika pero en cerca del 40 por ciento de las viviendas, sus residentes son renuentes, no los dejan ingresar o mienten al decir que ya pasaron."Que no desconfíen, traemos el tratamiento que estamos aplicando. No nos dejan, nos dicen que ya pasaron a hacer la revisión. Desafortunadamente no confían en lo que son las brigadas. La desconfianza es de años, la inseguridad se ha sobrepasado y no nos dejan entrar. Hay mucha renuencia, yo creo que en el 40 por ciento", manifestó.Sobre la jornada que realizan en la colonia Centro de Xalapa, Caballero Hernández detalló que están revisando depósitos de agua, tanques y tinacos y se les pone un tratamiento a los que estén abiertos para que no se reproduzca el zancudo transmisor de estas enfermedades."Ahorita que es la temporada de lluvias todo se encuentra con agua, se empiezan a hacer los alfilerillos que se convierten en zancudos y la recomendación es que protejan todo lo que pudiera captar agua de lluvia", mencionó la empleada de la Jurisdicción Sanitaria V.Reiteró el llamado a la población de dejarlos acceder a sus viviendas a realizar este trabajo de manera gratuita."Siempre venimos uniformados, traemos nuestro gafete, traemos el tratamiento y tenemos un oficio que nos da la Jurisdicción Sanitaria para poder entrar a las viviendas. Nosotros le decimos a los moradores que el servicio es gratuito, no pedimos cuota de recuperación, todo es gratis", reiteró.