El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene conocimiento sobre la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy como directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), desde donde se encabeza el Programa de Vacunación contra el COVID-19.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no tenía conocimiento de la renuncia de Veras Godoy.



“No tengo conocimiento de eso, es Salud. Yo a ella no la traté de manera directa pero sí desde luego tiene que ver con la Secretaría de Salud”.



El Presidente López Obrador dijo que esta tarde, en el informe diario sobre la pandemia del Coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informará sobre el tema.



“No creo que haya nada extraño”, dijo, a menos que se trate del “sospechosismo” de la prensa conservadora.