Desconoce AMLO si dinero entregado a su hermano Pío fue reportado ante el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce si el dinero que David León le entregó en 2015 a Pío López Obrador, hermano de mandatario, fue reportado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero señaló que está seguro que ese dinero era para la compra de gasolina y otros gastos para apoyar su movimiento.



En conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 14-A, el titular del Ejecutivo federal señaló que se deberá investigar qué hacía su hermano Pío con el dinero entregado.



- ¿No le ha dicho David León si fue reportado este dinero ante el INE?



- No sé exactamente si fueron reportados, no tengo la información pero se va a saber cuándo se aportaron estos recursos pues se usaban. Ahí mismo se dice que era para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban. Y sí había gente que aportaba recursos, gente muy humilde, donde teníamos la cuenta (bancaria) mes con mes depositaba para mantener el movimiento".



Y agregó: “Entonces lo que hay que ver con la investigación es el origen del dinero, para qué se usaban, cuál era el fin último en el mismo video se habla”.



El mandatario aclaró que el nombre de “Marcelo” que se menciona en los videos, no es el canciller Marcelo Ebrard, sino del entonces dirigente de MORENA en Chiapas



“Aclarar todo, por ejemplo, el maestro Marcelo tiene que decir si Pío le entregó ese dinero, para qué se usaba , a quién se les entregaba, porque estoy seguro que era para apoyar con gasolina, a quienes ponían sus carros y ayudaban al movimiento, pero que se aclare”.