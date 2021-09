Desconoce CONACYT a sindicato independiente de científicos

Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se manifestaron en las instalaciones del Instituto de Ecología (INECOL) en protesta porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje negó el derecho al emplazamiento a huelga y la revisión al contrato colectivo de trabajo.Érick Galán Castro, catedrático del CONACYT, explicó que la resolución de la autoridad laboral federal se dio el miércoles 29 de septiembre, por lo que decidieron realizar esta manifestación por esta arbitrariedad contra la comunidad científica, donde acusó además que ha habido despidos injustificados.Durante la manifestación, efectuada frente al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, sede del INECOL, en la carretera Xalapa-Briones-Coatepec, los inconformes portaban bambalinas y pancartas en donde exponen la situación laboral que están enfrentando los investigadores nacionales“Ciencia bajo protesta”, “Sin investigación no hay nación”, “La ciencia es una inversión, no un gusto”, “Contrato colectivo de trabajo, ya”, “Derechos no son privilegios”, “La ciencia sí importa, más científicos, menos diputados”, se lee en algunas pancartas colocadas.Dieron a conocer que las protestas de investigadores se llevaron a cabo de manera simultánea en Xalapa, Aguascalientes, Mérida, Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas.Cabe mencionar que la determinación de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que afecta a 310 trabajadores de la ciencia a nivel nacional, es porque establece que el CONACYT tiene otro sindicato que tiene la titularidad de las condiciones laborales y que se modificaron estatutos y lineamientos.“Pero estamos registrados como Sindicato de apartado A en la Ley Federal del Trabajo y tenemos derecho a huelga y firmar un contrato colectivo, lo que CONACYT nos está negando”, concluyeron.