Desconoce Regidor si hay campamento con extranjeros en Xico

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, dijo desconocer si en alguna localidad del municipio se lleva a cabo un campamento denominado “2020 México Veracruz Rainbow Gathering”, el cual congrega a un grupo de extranjeros, esto de acuerdo a publicaciones que se han hecho a través de redes sociales.



El funcionario municipal dijo que está enterado por estos comentarios hechos en redes, no obstante, aseguró que no tiene información que así lo confirme.



“Desconozco el tema, supe a través de una publicación de redes sociales pero no tengo conocimiento. En esta administración este campamento no se ha llevado a cabo, no sé en otras administraciones”, acotó.



Sin embargo, no descartó que algún otro edil haya dado permiso para la ejecución de este evento, incurriendo así en una falta grave ante las circunstancias que se viven por la contingencia sanitaria.



Y es que dijo que si bien no se puede restringir el ingreso de extranjeros a Xico, tampoco se les puede permitir que hagan eventos masivos en el municipio, pues se están llevando acciones de prevención de contagios del COVID-19.



“En caso de que alguna autoridad municipal haya dado permiso a realizar ese tipo de evento, incurriría en alguna irresponsabilidad, es preocupante, no quiero especular pero alguna autoridad tiene conocimiento y no asumió la responsabilidad para prohibir estos eventos. El tema es preocupante porque son europeos y vemos la situación en el mundo, hay muchos contagios”, comentó.



Asimismo, confirmó que fue un restaurantero quien alertó hace algunos días sobre la presencia de turistas extranjeros en Xico, pues incluso comieron ahí, por lo que no descartó que el campamento se esté llevando a cabo.



Finalmente, el Edil señaló que se investigará de manera inmediata la situación para tomar cartas en el asunto.



De acuerdo a una cuenta de facebook, el campamento se efectuaría desde el 24 de marzo al 22 de abril en un bosque de Xico.



“Campamento no comercial en el bosque de Xico, Veracruz, México- March 24th - April 22nd Full Moon April 7th - Seed camp March 24th - March 31st Cleanup April 14th - April 22nd”, se lee en la cuenta privada.