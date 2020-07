Desconocen a supuesto Presidente de Asociaciones de Padres de Familia

En la zona centro del Estado, Asociaciones de Padres de Familia (APF) desconocen a Esteban Pablo Rodríguez Ortega, como su supuesto presidente estatal y piden a las autoridades no dejarse sorprender por este personaje que solo busca beneficios propios.



El presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria de Artes y Oficios (ESAO), Rogelio Tapia Morales, explicó que en cada escuela de Educación Básica hay una APF, y rinden cuentas de los recursos económicos a los padres de familia y a nadie más.



Sin embargo, refirió que Esteban Pablo Rodríguez Ortega, se presenta como delegado

de la Asociación de Padres de Familia en el Estado de Veracruz, es decir, de una organización que supuestamente integra a todas las APF, lo que definió como falso.



“Yo jamás lo he visto, aquí nadie ha tenido contacto con él, mucho menos ha acudido a presentarse o mostrar interés en las problemáticas que existen en éstas asociaciones”, expuso el entrevistado.



Al respecto, señaló que cuando menos siete APF de la zona centro de Veracruz, están en contacto permanente y acordaron hacer un frente común para no dejarse sorprender por Rodríguez Ortega, porque su supuesta agrupación trabaja para beneficios personales.



Y es que reiteró que en los dos años que lleva como presidente de la APF de la ESAO, nunca ha visto, ni ha tenido contacto con Esteban Pablo Rodríguez, lo único que sabe de él es lo que publican algunos medios de comunicación, "pienso que es un personaje azul".



En este sentido, dejó en claro que las Asociaciones de Padres de Familia de cada escuela trabajan de forma independiente en pro de las comunidades educativas.



"Por supuesto que queremos una representación en la zona centro, pero no para atacar a alguien, sino para trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Veracruz, por ejemplo en la homologación de las cuotas escolares en 600 pesos para apoyar la economía familiar en éstos tiempos de pandemia", señaló.



Tapia Morales puntualizó que las APF se rigen con un Reglamento publicado en 1980 en el gobierno del presidente, José López Portillo y hasta la fecha continúan respetando esas normas.



Para finalizar, destacó que sí es necesario un enlace con las autoridades, pero no unos “vivales” que quieren sacar provecho y beneficios propios, sin preocuparse por los planteles educativos.