Desconocen locatarios del mercado “La Rotonda” proyecto de rehabilitación

Locatarios del Mercado Adolfo Ruíz Cortines, conocido como "La Rotonda", se inconformaron debido a la falta de información sobre la obra que se tiene proyectada llevar a cabo en este lugar, pues hasta la fecha el Ayuntamiento de Xalapa no les ha mostrado de qué se trata.



Con una reunión de varios comerciantes, la noche del viernes, criticaron que no se les esté informando la inversión, las modificaciones que se realizarán y el tiempo que se llevará, ya que podrían tener afectaciones económicas.



"Ya hay topógrafos, ya han venido a medir. Al parecer las autoridades municipales sí conocen el proyecto, simplemente no nos quieren informar, desconocemos el hecho del por qué no nos quieren informar. Los locatarios dependemos del ingreso que recibimos diario pero ahora nos queda como incertidumbre la forma en la que se va a llevar a cabo el proyecto", dijo Antonio Jiménez, representantes de los locatarios.



Explicó que para ellos es necesario saber el tiempo que se llevarán las obras, pues en años pasados con la remodelación de ventanas del mercado se les informó que sería un lapso de tres días, cuando en realidad se concluyó en dos meses, hecho que afectó a varios locatarios.



"¿Por qué están tan herméticos en decirnos cuál es el proyecto? Podrían venir y decirnos que es un proyecto integral. Podrían venir y decirnos lo que se va a realizar, que este es el presupuesto, involucra a tantas personas, va a afectar a esto. No queremos que esto se siga ocultando. Entendemos que a lo mejor traerá un beneficio o consecuencias".



Expuso que lo único que saben es que dicha obra es un proyecto integral, con una inversión del Gobierno Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), de poco más de 60 millones de pesos.



De no tener reunión con representantes del Ayuntamiento, los locatarios podrían manifestarse, pues aseguraron que aún hay obras pendientes antes de iniciar con la rehabilitación, como la remodelación de los baños.