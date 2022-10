Luego de revelarse que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) habría espiado al ex fiscal general de Veracruz, Jorge “N”, previo a su detención, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo desconocer sobre tales acciones pues nunca ha visto la carpeta de investigación en su contra.Según la filtración de “Guacamaya Leaks”, Jorge “N” y su familia fueron espiados un mes antes de su captura.“Yo nunca he tenido en mis manos una sola carpeta y ni la he solicitado y no desconozco esa carpeta de Jorge ‘N’”, dijo al respecto el Gobernador.