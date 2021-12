Descubren 16 fosas más con 67 restos humanos, en predio Arbolillo, en Alvarado

En este año, se localizaron 16 nuevas fosas clandestinas en el predio Arbolillo, en el municipio de Alvarado, como resultado de la búsqueda que realizan el colectivo “Solecito de Veracruz”. En éstas, se encontraron 67 restos humanos.La integrante del colectivo de búsqueda de personas, Rosalía Castro Toss, resaltó que el último hallazgo fue tras dos meses sin encontrar “tesoros” pero continuaron excavando hasta dar con dos fosas más denominadas “múltiples” porque contenían diversos restos.“Estábamos desesperadas de no encontrar más. Sin embargo, dije: ‘Nos falta ese pedazo y hay que hacer un trabajo exhaustivo’. Sólo en 2021, 67 ‘tesoros’ encontrados (…) después de dos meses de no encontrar se va encontrando una fosa múltiple de ocho ‘tesoros’. Se hacen las exhumaciones, se sigue buscando por cuadrante y se encuentra otra fosa de cuatro ‘tesoros’ y así han sido múltiples. Muy pocas son las que se han encontrado individuales”, dijo.Los trabajos continuarán en el predio de Arbolillo, porque todavía falta una buena extensión de terreno pero es el más difícil, al estar cerca de una laguna, el agua impide que puedan realizarse la exhumación.Castro Toss señaló que tienen cuatro restos humanos que han sido localizados pero que no pueden sacarlos, por ello, están planeando adquirir bombas para drenar la fosa.“Nos falta como un cuarto del terreno, nos falta la Laguna. Se nos están complicando los trabajos porque empieza uno a excavar y está pegado a la laguna y empieza el espejo de agua. Tenemos cuatro ‘tesoros’ que no hemos podido sacar, no se han podido exhumar, porque el agua nos lo impide. Estamos pensando en comprar bombas de aguas, entre 2 y 3, porque ahí están. El indicio es una bolsa negra y sabemos que ahí hay algo, un tesoro y empieza el agua y debemos parar”.Por la temporada navideña se detuvieron los trabajos de búsqueda en las fosas pero en el mes de enero retomarán los trabajos.