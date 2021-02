Descuidan instalaciones que se usarían durante emergencia nuclear en Veracruz

A pesar de que en los últimos cinco meses la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde registró dos fallos en su operación , la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) descuidó la revisión de infraestructura del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE).En una solicitud de transparencia, Seguridad Nuclear justificó dicha falta de inspección por las medidas derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19 durante 2020.Con fecha 29 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda respondió que por la pandemia, no realizó revisiones a los Centros de Descontaminación Vehicular del Plan de Emergencia Radiológica.“Durante el año 2020, debido a la contingencia por pandemia de COVID-19, no se realizaron inspecciones a las instalaciones comprometidas en el Plan de Emergencia Radiológica Externo y durante el año 2021 no se han realizado inspecciones”.Estos Centros de Descontaminación se sitúan en las comunidades de Cempoala (Úrsulo Galván) y Cárdenas y como reitera la CNSNS, no se realizaron inspecciones a sus instalaciones.Cabe referir que el PERE dentro de sus recomendaciones exhorta a la población a identificar los Centros de Descontaminación Vehicular, en caso de una emergencia nuclear desde Laguna Verde.La falta de supervisión de instalaciones ocurre a pesar de que en menos de cinco meses Laguna Verde registró dos fallos en su operatividad.El primero ocurrió el 3 de septiembre de 2020 , con una situación de alto riesgo con el intercambio de uranio a las 17:02 horas, que derivó en una alerta “naranja”, siendo un grado abajo del “rojo”.El otro fallo tuvo lugar el pasado 20 de diciembre de 2020 con un apagón dentro de la Unidad 2, que motivó acciones de emergencia y el encendido de alarmas.Este último incidente activó las alarmas, puso en servicio los generadores diésel y el enfriamiento de la alberca de combustible nuclear usado.