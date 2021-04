Descuido de SEV: mandó a embarazadas a hacer fila, pero no  pueden ser vacunadas

Profesoras que se encuentran embarazadas no pudieron recibir la dosis de CanSino para inmunizarse contra el COVID-19, ya que este biológico se encuentra contraindicado en estos casos.



Sin embargo, fue hasta que acudieron a inocularse cuando fueron informadas, lo que causó alguna inconformidad.



Al respecto, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, admitió que eso no se había considerado, por lo que no se tiene programado cuándo se les podría convocar.



“La vacuna CanSino es la única que tiene esa pequeña contraindicación de no vacunar (a las embarazadas), mejor esperar que salga de ahí y ya posterior se vacunarán, ya sea por edad o si se hace otro tipo de estos eventos”, dijo.



Respecto a la aplicación de las dosis, indicó que con el registro que se lleva a través de la plataforma se tienen las cifras de los docentes que son vacunados y por ejemplo el miércoles se tenía una proyección de inocular a 45 mil maestros en los cinco centros de vacunación, que son los de Tuxpan, Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos y Orizaba.



Tan sólo en Orizaba, este día se tenía previsto atender a 7 mil 42 trabajadores de la educación.



Escobar García agregó que lo que pudo presenciar en Orizaba es la que asistencia era importante y los profesores pasaban de manera fluida.



Mencionó que para que este proceso se llevara a cabo se contó con la participación de la SEP, SEV, Secretaría de Marina, Bienestar y Jurisdicción Sanitaria número 7.