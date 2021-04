Desde 2003, especialistas advirtieron riesgo para El Farallón

Desde el año 2003, el Instituto de Ecología advirtió sobre la fragilidad del sistema lagunario de Alto Lucero y Actopan y que de manera particular la laguna de El Farallón requería de un manejo bien planificado, pues de ello dependería el mantenimiento de su frágil equilibrio.



De acuerdo con la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), compilada por la investigadora titular del Instituto de Ecología, Patricia Moreno Casasola y elaborada en diciembre de 2003, ya se hacían notar los problemas que enfrentan, no sólo la laguna de El Farallón, sino también Laguna Verde, El Llano y La Mancha.



En particular, refiere que las lagunas El Farallón y Laguna Verde son de tipo costeras tectónicas, las cuales son profundas y de aguas dulces.



Poseen paredes verticales y pueden alcanzar hasta 10 metros de profundidad, aunque su volumen de agua se ha visto disminuido por el uso inadecuado, lo cual se estableció desde 2003.



El Farallón pertenece a cuencas endorreicas, o sea, todas las aguas de escurrimiento superficial de los cerros aledaños tienen en estas lagunas su destino final.



“Sin embargo, hay que señalar que el área total de ambas cuencas es muy pequeña (menos de 8 km2) y que ninguna posee alimentación de corrientes permanentes; por lo tanto, del cuidado de su pequeña extensión y del manejo bien planificado de sus aguas dependerá el mantenimiento de su frágil equilibrio”, refiere parte de la ficha elaborada por el Instituto de Ecología.