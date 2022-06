Desde 2014, Diócesis de Orizaba no ordena a un sacerdote originario del municipio

Desde el 2014 no se ha ordenado en la Diócesis de Orizaba a un sacerdote que sea originario de Pluviosilla, confirmó el rector del Seminario "La Sagrada Familia", Javier Onofre Valeriano, quien dijo que en los últimos años lamayoría de los nuevos presbíteros son de las zonas indígenas.Dijo que el último fue el sacerdote José Martín Bautista, actualmente formador del seminario.Explicó que hay otro presbítero de Orizaba que se ordenó pero es de la congregación del oratorio de San Felipe Neri. "En efecto no se formó con nosotros y es una vocación originaria de Orizaba, tal y como pueda haber algunas otras congregaciones, incluso afuera del país"."Pero hablando propiamente de nuestro seminario diocesano y de la historia de nuestra Diócesis, en efecto el último ordenado fue el padre José Martín, hace ocho años".Consideró que han surgido vocaciones de otros municipios y no propiamente de Orizaba, porque Dios así lo quiere y permite. "Creo que también conociendo nuestros ambientes de la Diócesis, ahora sí que Dios suscita vocaciones para todo, porque también es digno de alabar que últimamente ha habido vocaciones incluso de zonas indígenas".Incluso señaló que ha sido un reto importante formar jóvenes de zonas indígenas para el sacerdocio, ya que ellos tienen su propia lengua y cultura, sin embargo, esto se ve como ventaja porque después se puede atender la necesidad que hay en la regiones más recónditas y nahuahablantes del territorio diocesano."Lo vemos más como una riqueza vocacional que hay vocaciones de las diferente parroquias, lo más deseable e ideal es que siempre hubiera un número constante e importante en todas las etapas de la formación. La vocación es un misterio pero a Dios gracias hay, quizás en algunos años uno o dos nada más".Recordó que esta semana los seminaristas y el promotor vocacional están haciendo actividades para dar a conocer todo sobre el llamado al sacerdocio.