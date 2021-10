Desde 2015, no aclaran anomalía millonaria en programa de PEMEX

Un monto sin aclarar de 2.3 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) exhibió una auditoría aplicada a la Subdirección de Producción Región Norte de PEMEX Exploración y Producción (PEP), en Veracruz.La auditoría interna de Petróleos Mexicanos detectó que desde 2015 PEP no aclaró la aplicación o comprobación de una partida por 2 millones 396 mil 866 pesos destinada al PACMA y con corte al mes de julio de 2021, dicha observación continúa sin subsanarse.De acuerdo con la Cédula de Hallazgos de la Auditoría 88/19, Pemex PEP suscribió el contrato 644-0158-20 con el consorcio Enerflex Compression Services México S. de R. L. en propuesta conjunta con Sistemas Integrales de Compresión S.A.; Enerflex México Holdings S. de R.L. de C.V.; y NUVOIL S.A. de C.V por servicios relacionados a la compresión de Gas Región Norte (Veracruz).Sin embargo, dicho convenio tuvo una ampliación del monto para cerrar el contrato en 119 millones 843 mil 315 pesos.La ampliación del contrato debió reflejarse en una aportación del 2 por ciento al PACMA, aunque la auditoría del 13 de diciembre de 2019 no detectó el cumplimiento de dicha obligación.“Por lo antes expuesto y de la revisión a la documentación e información proporcionada por el área auditada se tiene que a la fecha no se ha cumplido con las disposiciones, términos y alcances previstos en el Anexo PACMA por un monto de 2,396,866.31 M.N. correspondiente al 2 por ciento del monto del contrato”.La Auditoría Interna de Pemex advierte que hubo una deficiente supervisión y administración del contrato entre PEP y las tres prestadoras del servicio.