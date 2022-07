Desde 2017 dependencias incumplen con recomendaciones: CEDH

Si bien hay autoridades que no cumplen con las recomendaciones publicadas en 2017, 2018 y 2019 la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, adjudicó lo anterior al propio proceso de cumplimiento y este último puede no ser “inmediato”.“Los procedimientos sancionadores administrativos son los que se llevan más tiempo porque la propia norma marca todo un proceso que debe respetarse” dijo en entrevista con alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.Cabe referir que el propio Indicador de Cumplimiento de Recomendaciones advierte que dependencias de gobierno, ayuntamientos y organismos autónomos señalan que no se han cumplido al 100 por ciento recomendaciones que fueron emitidas en 2017, 2018, 2019 y 2020.“Efectivamente, las recomendaciones que llevamos emitidas son aceptadas y el cumplimiento es lo que precisa tiempo, la aceptación se da en el marco que la Ley establece y el porcentaje de aceptación es muy alto. El proceso de cumplimiento es el que lleva el mayor tiempo”.Entre los puntos de las recomendaciones de Derechos Humanos se incluye la inscripción de la persona molestada en el Registro Estatal de Víctimas y esto nos exige mayor esfuerzo y garantiza el acceso a las medidas de ayuda y reparación.“Ahorita por fortuna ya hay el andamiaje institucional que permite que muchos de los puntos recomendatorios sean con auxilio de otras instituciones, por ejemplo, la Comisión de Víctimas. Una de las cosas que se ordena es que como se acredita una violación a derechos humanos entonces las personas adquieren la calidad de víctima”.