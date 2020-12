Desde 2017, Fiscalía de Veracruz no resuelve secuestro de menor en Tlapacoyan

En el municipio de Tlapacoyan los menores de edad son víctimas de secuestro.



Cristian Martínez desapareció el 15 de octubre de 2017 y este martes cumple 38 meses y 7 días desaparecido; su caso no se había dado a conocer públicamente.



El joven tenía 17 años cuando ocurrió su secuestro, cuenta su padre Andrés Martínez Melgarejo, quien se cansó de esperar resultados de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y optó por hablar ante los medios de comunicación.



En Tlapacoyan los casos de secuestro abundan, así como la impunidad, sostiene el padre del desaparecido en entrevista afuera de las oficinas de la Fiscalía para atender este delito.



El domingo 15 de octubre de 2017 el joven se arregló para salir a divertirse; una hora más tarde sus padres comenzaron a recibir llamadas de sus secuestradores que les exigieron el pago de un millón de pesos para su liberación, cifra imposible de juntar por la familia.



Martínez Melgarejo señala que un grupo delincuencial opera en esa zona del Estado, en donde hay reportes de al menos cinco casos de secuestro en los últimos meses.



Añadió que los responsables accedieron a reducir el monto del rescate a poco menos que 100 mil pesos, que entregaron en partes a cambio de la liberación del joven, lo que no sucedió.



La familia dedicada a la producción de cítricos primero pagó 50 mil pesos, después 25 mil, más 12 mil 500 y los secuestradores prometieron entregar al joven tras el pago de 2 mil 500 pesos más, pero desde entonces perdieron contacto.



“No sabemos si está con vida o ya le privaron de su vida; tenemos denuncia en la UECS, cada vez que nosotros hablamos nos dicen que están trabajando, cada semana es hablar para preguntar sobre el caso y nos dicen que están ubicando personas, se sabe que hay gente detenida y gente suelta pero el resultado es que mi hijo no aparece”.



Reveló que acompañó a personal de la UECS a varios puntos en los que algunos detenidos aseguraron que se encontraría el cadáver de Cristian pero no hallaron nada.



“Hay detenidos desde 2017 pero a esos detenidos dicen que no los pueden hacer hablar de más porque tienen derechos humanos, pero esas personas dijeron que si queríamos a mi hijo lo buscáramos muerto. Dieron unos puntos y fuimos con la UECS a buscar pero no se encontró.



Reconoció que él y su familia viven con miedo desde la desaparición de su hijo, pero están decididos a saber qué pasó con él.