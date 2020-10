Desde 2017, vecinos temen perder patrimonio y vida por riesgo de deslave

Vecinos de la privada uno Hortensia de la colonia Represa del Carmen en Xalapa, urgieron a las autoridades municipales dar una solución al problema que los aqueja desde el 2017 donde sus viviendas y personas están en riesgo ante un posible deslave de un cerro en el que están edificadas las casas.



Oralia Huesca, una de las propietarias de la vivienda con mayor riesgo de colapsar, señaló que les fue presentado un proyecto hace algunos años en el que se daría solución a la problemática, un proyecto que tendría un costo de poco más de dos millones, donde el entonces director de Obras Públicas, Eduardo Robledo y Landero, les dijo que el ayuntamiento daría la mitad y los habitantes deberían de apoyar con la otra parte, pero nunca se concretó.



" Construimos ahí porque nos dieron una autorización, tenemos un permiso de construcción. Primero nos recibía el arquitecto Robledo que era el encargado de Obras Públicas, nos dijo que tenía un proyecto maravilloso aquí con andenes y todo, pero nos dijo que era un proyecto de dos millones de pesos, pero que nosotros pusiéramos la mitad, y pues yo dije, de un millón pues me compro otra casa".



Explicó que al ver un posible deslave, tuvieron que dejar su patrimonio desde el 2017, y sigue cubriendo los servicios de agua, luz y predial, sin que el municipio haga algo.



"Ha venido Protección Civil a colocar desde el 2017 unas lonas y ahorita vuelven a poner lo mismo, y pues no es una solución, es enmascarar el problema. Le temen a que esto se caiga, le temen pero no hacen nada. No nos quieren apoyar porque creen que son nuestras viviendas. Son alrededor de 20 familias las afectadas, más los que están sobre la calle Hortensia y de los fraccionamientos cercanos".



Por su parte, la señora Sandra Muñoz Morales, vecina de la calle Hortensia, comentó que lo único que quieren es solución y orientación, y de no tener la atención de la autoridades, se unirán para cerrar las vialidades como una manera de presión.



"Hay muchos focos rojos en la calle de Hortensia que alcalde tras alcalde viene, recorre, ven grietas, deslaves y no hace nada. Hemos acudido al ayuntamiento para hacerles saber de calles agrietadas, parte del canal agrietado. Llevo 40 años aquí, y cada vez que llueve estamos con el Jesús en la boca. ¿Por qué Hipólito no ha querido venir?".