Desde abril, muertes en Xalapa aumentaron 45%, reporta Registro Civil

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dio a conocer que del mes de abril a la fecha, hay un incremento del 45 por ciento en defunciones en el municipio.



Señaló que este 45 por ciento, abarca muertes por COVID-19, sospechosos COVID-19, neumonía atípica, y neumonía adquirida en comunidad.



"El 45 por ciento que se ha incrementado, incluye COVID-19, probable COVID-19, neumonía atípica y neumonía adquirida en comunidad. Son las que se han incrementado a consideración del año pasado y antepasado, inclusive hasta 2015, sí ha habido un incremento del 45 por ciento".



El funcionario municipal refirió que fue un incremento considerable, por lo que en coordinación con varias áreas, se están realizando los trámites de manera ágil y evitar las aglomeraciones al momento de acudir al Registro Civil.



Además dijo que, el registro de muertes puede ser más alto, ya que algunas veces las personas no acuden de manera rápida a los hospitales y la causa de la muerte no queda determinada.



"Lo que sucede es que las personas no se acercan a ser atendidas oportunamente en los hospitales y obviamente la causa de la muerte no queda perfectamente determinada. Hay que tener en cuenta que las defunciones que registramos son por COVID-19 y por probable COVID-19, que es cuando no tenemos el diagnóstico confirmativo antes de la hora de la muerte", concluyó.