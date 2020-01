Desde Congreso, demandan a Fiscalía indagar y actuar por caso Atzalan

La legisladora de la fracción Movimiento Ciudadano-PRD, Ivonne Trujillo Ortiz, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a las titulares de la Fiscalía General y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a que informen al Congreso las investigaciones realizadas por el presunto operativo fallido en Atzalan.



Cabe señalar que la movilización fue llevada a cabo por elementos de la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública (SAP) en la localidad de Tepetzintla, el pasado 9 de enero de 2020, en donde falleció una niña y su abuelo, gestor de apoyos federales en la zona, por disparos de los elementos de seguridad.



Al anteproyecto se sumaron diputados de todos los grupos legislativos, con el fin de esclarecer la muerte de Berllarmino Cardeña, de 63 años y María Magdalena, de 11 años, en un intento de que se sancione a los responsables.



Trujillo Ortiz pidió que se dé a conocer si los elementos optaron por aplicar el tiro de gracia a la menor con el fin de eliminar cualquier testigo de un posible operativo fallido y si abatieron a Berllarmino Cardeña por ingresar ilegalmente a su humilde vivienda, esto con el argumento de buscar detener a delincuentes.



“Apostar a que una estrategia basada en el enfrentamiento directo entre el Ejército o policías en contra de los criminales o incluso que simplemente con intentar mejorar estructuras policiales se resolverán estos conflictos sociales e institucionales, es un error”.



“Los enfrentamientos directos entre grupos del crimen organizado y fuerzas armadas han dejado como efecto colateral la muerte de cientos de personas que tuvieron la mala fortuna de encontrarse cercanos al sitio en donde se dio esta violencia”, planteó en tribuna.



Consideró que no se debe de aceptar la idea del “daño colateral” por un bien mayor, pues se trata de una política de seguridad fallida basada en un operativo que ahora llevó a un enfrentamiento en el que 2 civiles perdieron la vida.



“El pretexto de que estas acciones forman parte del programa Unidos para la Construcción de la Paz; en la madrugada irrumpieron con lujo de violencia en una pequeña localidad del municipio de Atzalan y entraron por la fuerza a diferentes viviendas sin importarles lo consignado en el artículo 19 de la Constitución General de la República, que señala que nadie puede ser molestado en su domicilio sin un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.



Añadió que el hecho de irrumpir en una vivienda y existir la presunción de haber matado a Berllarmino Cardeña porque se opuso a que entraran en su casa, así como la presunción de haber matado a María Magdalena, quien al parecer presenta el tiro de gracia por haber sido testigo de cómo mataban a su abuelo, debe ser esclarecido.



“Y si eso no fuera poco, las pocas ganancias que obtenían de la tiendita de la esposa de don Berllarmino Cardeña fueron robadas por elementos de las fuerzas armadas y de Seguridad Pública que entraron a su hogar, según el testimonio de Genoveva Hernández, esposa del finado”, planteó.



Recordó que las fuerzas armadas y los elementos de seguridad deben de proceder según los protocolos de actuación y en este asunto, parece evidente que no se respetaron, hechos que convierten a Veracruz en uno de los más letales en contra de los menores de edad.