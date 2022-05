Desde Cuba, AMLO exige a EU terminar con bloqueo a la isla

Ante su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos debe levantar el bloqueo comercial contra la isla para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre ambos pueblos.“Con todo respeto a la soberanía de Cuba, seguiré insistiendo que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones”.Desde el Salón América del Palacio de la Revolución, en un mensaje a medios conjunto, el Jefe del Estado mexicano aseguró que insistirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en que no se excluya a ningún país continente en próxima la Cumbre de las Américas a celebrarse el mes que junio en Los Angeles, California.“Que las autoridades de cada país decidan libremente su asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie”, refirió.Agradeció al "solidario y ejemplar pueblo de Cuba" y dejó de manifiesto que nunca ha apostado, no apuesta ni apostará al fracaso de la Revolución Cubana; a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad.“Nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal. El retroceso es decadencia y desolación, es asunto de poder y no de humanidad, prefiero seguir con la esperanza de que la revolución renazca en la revolución, que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la igualdad, libertad, justicia y soberanía.“Tengo la fe que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito, que sea haga la nueva revolución en la revolución, la segunda gran lección de Cuba para el mundo, este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza”.El presidente López Obrador reiteró que aunque parezca “utópico” insistirá en la unidad e integración comercial de toda América en un modelo simular como a de la Unión Europea.“Es el momento de una nueva convivencia de todos los países de América, porque el modelo impuesto hace dos siglos está agotado, no beneficia a nadie”.Así, el presidente López Obrador concluyó su primera visita oficial a Cuba y su primera gira de trabajo internacional a Centroamérica y el Caribe; se prevé que esta noche regrese a la Ciudad de México.