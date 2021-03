Desde el año pasado, aumentan detenciones por ultrajes a la autoridad en Veracruz

Durante el 2020 la Fiscalía General del Estado (FGE), con Verónica Hernández Giadáns como titular, incrementó en más del 50 por ciento, respecto a ejercicios anteriores, las detenciones de personas por ultrajes a la autoridad.En fechas recientes, tras la detención y vinculación a proceso por este delito de exfuncionarios como el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, así como el líder de los concesionarios de centros de verificación, Eduardo Mario “N”, dirigentes de partidos de la oposición comenzaron a criticar esta modalidad en la procuración de justicia en Veracruz.Sin embargo, se trata de un acto delictivo que cada vez es más perseguido por la Fiscalía de Veracruz, aunque a nivel nacional se le asocia con abusos de autoridad y violaciones a los Derechos Humanos.Incluso, según académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, la tendencia nacional es hacia la derogación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, tal y como ocurrió en la Ciudad de México, Durango y Morelos, estando previsto sólo en los Códigos Penales de 12 entidades federativas del país.De esta manera en tres años, la Fiscalía veracruzana pasó de procesar a 31 personas (tanto en 2018 como en 2019) por este delito cometido contra los elementos policiacos y ministeriales, a 48 únicamente durante el 2020, aunque se espera un repunte en las cifras para este 2021 con el agravamiento avalado por la LXV Legislatura con mayoría de MORENA.Actualmente el Código Penal veracruzano establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.Igualmente se estableció que se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima y que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delitoLo mismo aplicará en caso de que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.Para este 2021, los dos casos referidos, tanto el de Rogelio “N” como el de Eduardo Mario “N” se hicieron públicos unas horas después de que el Congreso local aprobó las reformas al Código Penal, incrementando las penas del delito de ultrajes a la autoridad en la sesión plenaria del 11 de marzo.No obstante, en la información proporcionada a través de una solicitud de transparencia por todas las fiscalías regionales, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas; la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos; la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales; la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se da cuenta de un incremento progresivo en el número de casos.Cabe recordar que Verónica Hernández Giadáns ocupa, desde septiembre de 2019, la titularidad del organismo autónomo y si bien la información no se detalla mes a mes, desde esa fecha ya se denota un aumento en los procesos iniciados por este delito.Además, es necesario aclarar que, aunque recientemente los diputados del Congreso de Veracruz, pertenecientes a MORENA y sus aliados, incrementaron las penas por este tipo penal, lo cierto es que no es un delito grave.Es decir, la FGE se estaría excediendo en sus atribuciones al igual que los jueces de control del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pues dicho delito no se encuentra contemplado en el artículo 19 constitucional, que detalla el catálogo de aquellos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.En su caso, las autoridades deberían, por un lado, pedir la prisión necesaria y es obligación del juez, si así lo considera, otorgarla, sin embargo, se ha calificado como oficiosa, lo que podría ir detrimento del propio marco legal constitucional.La información concedida por el fiscal regional de Xalapa, Sergio Verdejo Muñoz, evidencia que es la capital una de las regiones con más detenciones por ultrajes a la autoridad.Al respecto, informa que de las 66 personas que fueron vinculadas a proceso por un delito en 2020, siete fueron por ultrajes a la autoridad, uno menos que por el delito de homicidio doloso calificado, que fueron ocho.Igualmente, destaca que en 2019 fueron 65 personas las que quedaron vinculadas a proceso con prisión preventiva oficiosa de las cuales 6 fueron por ultrajes.De las 49 en las mismas condiciones que fueron vinculadas con esta medida cautelar, solo una fue por ultrajes a la autoridad en 2018, con Jorge Winckler al frente de la Fiscalía.La Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz encarceló con prisión preventiva oficiosa a 131 personas de las cuales 6 fueron por el delito recientemente reformado, en 2020.Durante el 2019 se vincularon a proceso y con prisión oficiosa a 16 personas por este mismo tipo penal. Para el 2018, la cantidad se quedó en 9.En Coatzacoalcos, la FGE reportó la vinculación a proceso de 254 personas en 2020 de las cuales 141 llevaron como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.De esos, 15 fueron encerrados por ultraje a la autoridad; en 2019 fueron solamente 3, es decir, el incremento de un año a otro -entre la salida de Winckler y la llegada de Giadáns- fue de 400 por ciento.Para el 2018, la cifra de vinculados con prisión preventiva oficiosa por ultrajes a la autoridad fue de 11 personas.La Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba solamente informó que durante 2018 fueron vinculadas a proceso 177 personas con prisión preventiva oficiosa, sin embargo, no desglosó los delitos.En tanto para 2019, bajo estos mismos supuestos fueron 100 personas sin detallar los tipos; lo mismo ocurrió en 2020, con la vinculación de 197 personas con prisión oficiosa, pero sin detallar por qué delitos.Para excusarse de las respuestas que dieron otras fiscalías, señaló que “la información no se genera bajo el nivel de especificación del solicitante”, por lo que no respondió.La unidad en San Andrés Tuxtla, correspondiente a la Fiscalía Regional de Cosamaloapan refiere que de las 13 personas vinculadas a proceso con prisión oficiosa en 2020, dos fueron por ultrajes.Dos fueron vinculadas por este delito y con prisión oficiosa en 2019, en tanto que en 2018 fue una sola persona.En la subunidad de Isla, se reportó la vinculación a proceso de una persona por ultrajes a la autoridad, pero con otros delitos en su contra como narcomenudeo.Los datos anteriores corresponden al año 2020, pues para 2019 y 2018, la Subunidad no tuvo reportes de otros delitos que no fueran robo, lesiones, homicidio o secuestro agravado.La Subunidad de Tierra Blanca reportó que durante todo el 2020, por este delito se aplicó la prisión preventiva a cuatro personas, que igualmente cometieron otras conductas ilícitas como delitos contra la salud y detentación de vehículo robado.En Playa Vicente, la vinculación a proceso por este delito es un caso particular, pues a las cuatro personas que se les aplicó la oficiosa no solo se les vinculó con este delito, sino que todas tienen también otros ilícitos.En los cuatro casos se imputó también narcomenudeo, posesión simple de marihuana o metanfetaminas, y en tres de los cuatro casos, daños dolosos, todos en 2020.En Pánuco se reportó la vinculación de 3 personas por ultrajes durante 2020; de dos en 2019 y de una más en 2018.En Tantoyuca no se reportó, durante el 2018, la vinculación de personas por ultrajes, en tanto que para 2019, fueron dos con prisión oficiosa; para 2020 la cifra pasó a tres.En Tuxpan, del delito de ultrajes a la autoridad/detentación de vehículo robado, una persona fue vinculada a proceso con la imposición de prisión oficiosa. Para el 2018 fueron ocho casos, pero asociados a otros delitos como narcomenudeo y cohecho.La Fiscalía de Investigaciones Ministeriales reportó que, de las 36 personas vinculadas a proceso en 2020, dos fueron por ultrajes a la autoridad.Otras fiscalías y subunidades no reportaron, durante los tres años que se pidió la información, haber iniciado un proceso por este tipo.