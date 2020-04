Desde enero, no han pagado al Comité Ciudadano Anticorrupción

De enero a la fecha, ninguno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA) ha cobrado sus respectivas remuneraciones, denunció el presidente del colegiado, Emilio Cárdenas Escobosa.



"No hemos cobrado, no nos han pagado, el Congreso no presupuestó ni un peso para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema, hubo un acuerdo del propio Órgano de Gobierno cuando hicimos ver que se requería, que era una obligación de ley que el Gobierno pagara honorarios a los del Comité Ciudadano" indicó.



Refirió que dentro del Comité de Participación Ciudadana se buscó una fórmula de redistribución del presupuesto para mitigar las consecuencias del recorte.



Dentro del Proyecto de Presupuesto 2020 se planteó reducir a un 50 por ciento los honorarios del Comité de Participación Ciudadana.



Recordó que en 2019, se recortaron el monto de los honorarios de los integrantes y en este 2020, este monto se recortó de nuevo a la mitad, esto es, una dieta mensual de 25 mil pesos brutos pero con impuestos, la cantidad disminuye a 19 mil pesos.



Sin embargo, este rubro todavía no "aterriza" debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no aprueba la reclasificación del gasto, aclaró Cárdenas Escobosa.



"Moví lo que pude mover y desde enero no hemos cobrado y nos causa perjuicio y violentan nuestros derechos", dijo Cárdenas Escobosa.



Recordó que la propia labor del Sistema Anticorrupción les impide a los cinco integrantes del Comité Anticorrupción dedicarse a cualquier otra labor con fines remunerativas.



"No puedes dedicarte a otro empleo, cargo o comisión y eso lo dice la Ley y por ese trabajo, requieres una remuneración, es una dieta, son honorarios", dijo y recordó que lo anterior afecta tanto a él como a Alma Delia Hernández, Aarón Ojeda, José Jorge Eufrasio y Adriana del Valle.



Indicó que en su caso personal, ha subsistido desde enero sólo "con ahorros".