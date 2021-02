Desde este miércoles, “onda de calor” afectaría a Veracruz

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) advirtió de condiciones para una “onda de calor”, en entidades del sureste del país.



Sin embargo, el ente federal no descarta probables intervalos de chubascos en la zona sur de la entidad, en los límites de Tabasco con Veracruz.



De hecho, pronósticos de la Secretaría de Protección Civil prevén condiciones de cielos despejados y altas temperaturas a partir de este miércoles y al próximo domingo 29 de febrero.



A pesar de ello, se anticipan condiciones de amaneceres fríos con heladas en sectores de montaña, como el Valle de Perote y Pico de Orizaba.



En estas regiones no se descarta que el termómetro descienda de los 0 a los 5 grados centígrados.



Ante las altas temperaturas que se registrarán, autoridades recomendaron a la población atender las indicaciones y avisos que emiten el Sistema Nacional de Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas, como hidratarse y no exponerse al sol durante periodos prolongados.