Desde hace 13 años, jubilados intentan recuperar edificios, en Orizaba

Jubilados del Sindicato de Obreros y Artesanos de la Industria Cervecera y Complementarias (SOAICC) siguen a la búsqueda de recuperar lo que les pertenece, indicaron Francisco Cruz Córdoba y Andrés Durán.



Los representantes de la Unión de Jubilados y Pensionados del SOAICC recordaron que en el 2008 fueron desalojados de la oficina que ocupaban en el edificio sindical y además les quitaron sus derechos sobre las propiedades del gremio, a pesar de que sus padres y ellos fueron los que aportaron para su compra y estaban legalmente afiliados.



"Lo curioso es que el representante que nos saca del edificio, es el que da el edificio en comodato y de momento aparece dentro de la comuna del Ayuntamiento y también como representante del Sindicato", indicaron.



Los afectados mencionaron que el principal motivo de su reclamo es por las propiedades, que están valuadas en más de mil millones de pesos, por lo que tienen interpuestas dos demandas, una por la vía civil y otra por la vía laboral.



Sin embargo, señalaron, tiene más de dos años que metieron la demanda laboral y aún no hay una cita, aunque por la vía civil ya están en espera de la resolución del juez.



Agregaron que el actual dirigente, Ignacio Rodríguez Téllez, quien ya lleva como tres periodos reeligiéndose, se comporta como dueño de los inmuebles, pues no rinde cuentas de los ingresos por la renta de esos espacios.



Recordaron que no es solo el edificio del Cinema, hoy Teatro Orizaba, sino también el Salón Azul y las oficinas de Tránsito y ahora hasta saben que el Salón Azul lo pretenden convertir en una plaza comercial, con lo cual no están de acuerdo.